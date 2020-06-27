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Ранее сообщалось, что Германия готовится нанести «ответный удар по США» , если президент страны Дональд Трамп введет дополнительные санкции против строительства «Северного потока-2». До этого Трамп и Меркель серьезно поспорили из -за российского газового проекта.

По словам лидера ФРГ, Европе важно сохранить сотрудничество с США и НАТО в сфере обороны. Она считает, что опасность для ЕС может исходить как из Китая, так и из Индии. «Есть веские основания сохранять приверженность трансатлантическому оборонному сообществу и нашему общему ядерному зонтику», — сделала вывод Меркель.

Меркель призналась, что западные лидеры «выросли с определённым знанием», что США хотят быть мировой державой, пишет RT со ссылкой на интервью канцлера ФРГ изданию Guardian. «Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно было бы всерьёз задуматься над этим», — отметила Меркель.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Европе стоит задуматься о своем будущем в том случае, если США откажутся от роли глобального лидера. По ее убеждению, Евросоюз должен сохранить сотрудничество с США в рамках НАТО.

Ангела Меркель боится остаться без защиты Дональда Трампа от ядерных ударов Фото: bundeskanzlerin.de

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