Из-за подозрения на заражение коронавирусом сотрудника больницы № 40 Екатеринбурга временно приостановлен прием в роддом медицинского учреждения. Об этом URA.RU сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области.
«Несмотря на то, что диагноз сейчас не подтвержден, введены повышенные меры противоэпидемической безопасности с учетом профиля медучреждения», — уточнили там. Управление здравоохранения Екатеринбурга распорядилось, чтобы рожениц временно распределяли по другим родильным домам города. Такой порядок будет действовать «до принятия дополнительных решений».
Ранее источники URA.RU сообщали, что в медучреждении закрыт один из оперблоков. Причиной стал занос коронавирусной инфекции. ГКБ №40 является ведущей клиникой Екатеринбурга, принимающей пациентов с COVID-19. Их размещают в инфекционном отделении, при этом другие отделения больницы продолжают прием пациентов с другими недугами.
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