В главной больнице Екатеринбурга остановили прием беременных. У медработника подозревают коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, приемный покой, горбольница 40, гкб40, неотложка, больница
Рожениц временно распределяют по другим родильным домам города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Из-за подозрения на заражение коронавирусом сотрудника больницы № 40 Екатеринбурга временно приостановлен прием в роддом медицинского учреждения. Об этом URA.RU сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области.

«Несмотря на то, что диагноз сейчас не подтвержден, введены повышенные меры противоэпидемической безопасности с учетом профиля медучреждения», — уточнили там. Управление здравоохранения Екатеринбурга распорядилось, чтобы рожениц временно распределяли по другим родильным домам города. Такой порядок будет действовать «до принятия дополнительных решений».

Ранее источники URA.RU сообщали, что в медучреждении закрыт один из оперблоков. Причиной стал занос коронавирусной инфекции. ГКБ №40 является ведущей клиникой Екатеринбурга, принимающей пациентов с COVID-19. Их размещают в инфекционном отделении, при этом другие отделения больницы продолжают прием пациентов с другими недугами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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