Рожениц временно распределяют по другим родильным домам города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за подозрения на заражение коронавирусом сотрудника больницы № 40 Екатеринбурга временно приостановлен прием в роддом медицинского учреждения. Об этом URA.RU сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом в Свердловской области.

«Несмотря на то, что диагноз сейчас не подтвержден, введены повышенные меры противоэпидемической безопасности с учетом профиля медучреждения», — уточнили там. Управление здравоохранения Екатеринбурга распорядилось, чтобы рожениц временно распределяли по другим родильным домам города. Такой порядок будет действовать «до принятия дополнительных решений».

Ранее источники URA.RU сообщали, что в медучреждении закрыт один из оперблоков. Причиной стал занос коронавирусной инфекции. ГКБ №40 является ведущей клиникой Екатеринбурга, принимающей пациентов с COVID-19. Их размещают в инфекционном отделении, при этом другие отделения больницы продолжают прием пациентов с другими недугами.