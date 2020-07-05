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Пандемия коронавируса породила безработицу во многих странах мира. Так, с 1 апреля в России число безработных в стране увеличилось в 3,5 раза, пишет « Национальная служба новостей ». Количество нетрудоустроенных россиян достигло 4,5 млн человек.

Артист обратил внимания, что в ресторанах, владельцем которых он является, пользуются спросом хачапури. Поэтому он решил открыть пекарню и продавать грузинскую выпечку в селе Пуумала. По словам Хаапасало, теперь ему приходится рано вставать, печь хачапури, отвозить из в торговую точку и продавать. Цена одной порции — 12 евро. Иногда рабочий день длится до 19,5 часов, отметил артист. Однако, по словам Хаапасало, усилия приносят результат: мини-бизнес процветает. У пекарни выстраиваются целые очереди местных жителей.

«Все планируемые съемки в кино, постановки в театре и выставки были отменены или перенесены», — передает слова Хаапасало Лента.ру.

Актер фильма «Особенности национальной охоты» Вилле Хаапасало из-за пандемии коронавируса остался без работы. Теперь он вынужден печь хачапури и продавать их на главной площади финского села Пуумала. Об этом рассказал сам актер.

Хаапасало не растерялся и открыл свою пекарню Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

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