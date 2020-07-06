Выяснилось, чем ответит Россия в случае удара Украины по Крыму

В случае удара Украины по Крыму пострадают украинские военные базы, считает военный эксперт Юрий Кнутов. Такое мнение он привел в разговоре с РИА «Новости».
«Львовская база и другие будут полностью уничтожены [Россией]», — говорит Кнутов. Эксперт объяснил, что Россия немедленно ответит на атаку. Однако удар придется по базам противника, а не по тем, кто пойдет на штурм крымского полуострова.
Кнутов подчеркнул, что считает «политической бравадой» заявления Киева о возможном начале военного конфликта с Россией. Он отметил и то, что украинские военные сейчас переподготовлены с помощью США и НАТО. Заявления Киева показывают антироссийский настрой НАТО, думает эксперт.
Несмотря на влияние США украинские военные не хотят воевать с Россией, пишет «
О подготовке к открытой конфронтации с Россией в Крыму рассказал командующий боевым флотом Украины Алексей Неижпапа. Однако подробности он раскрывать отказался.
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