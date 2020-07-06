Выяснилось, чем ответит Россия в случае удара Украины по Крыму

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100-летие создания Приволжского и Уральского военных округов на площади Советской Армии. Екатеринбург, спецназ, автомат, солдаты, оружие, армия россии, военный, флаг россии, военные действия, памятник черный тюльпан
Стало известно, как будет действовать Россия в случае военного конфликта с Украиной Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Крым вернулся в состав России

В случае удара Украины по Крыму пострадают украинские военные базы, считает военный эксперт Юрий Кнутов. Такое мнение он привел в разговоре с РИА «Новости».

«Львовская база и другие будут полностью уничтожены [Россией]», — говорит Кнутов. Эксперт объяснил, что Россия немедленно ответит на атаку. Однако удар придется по базам противника, а не по тем, кто пойдет на штурм крымского полуострова.

Кнутов подчеркнул, что считает «политической бравадой» заявления Киева о возможном начале военного конфликта с Россией. Он отметил и то, что украинские военные сейчас переподготовлены с помощью США и НАТО. Заявления Киева показывают антироссийский настрой НАТО, думает эксперт.

Несмотря на влияние США украинские военные не хотят воевать с Россией, пишет «Федеральное агентство новостей». У солдат просто нет ненависти к соседней стране, прокомментировал сенатор Владимир Джабаров.

О подготовке к открытой конфронтации с Россией в Крыму рассказал командующий боевым флотом Украины Алексей Неижпапа. Однако подробности он раскрывать отказался.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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