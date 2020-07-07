Курьеры Delivery Club объявили забастовку из-за зарплат

Некоторые курьеры лишились жилья и ночуют в парках Москвы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Курьеры Delivery Club с 7 июля объявили забастовку из-за задержки зарплат. Об этом сообщает профсоюз «Курьер».

«Сейчас триста ваших коллег находятся в бедственном положении. Компания не выплачивает им зарплату на протяжении двух месяцев», — сообщает профсоюз в своей группе во «ВКонтакте». Отмечается, что некоторые курьеры лишились жилья и ночуют в парках Москвы. «Это не работа, это рабство!» — отмечает профсоюз.

Участники забастовки написали коллективные обращения в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело. Курьеры планируют выйти на забастовку к офису Mail.Ru Group — владельца Delivery Club, сообщает «Ридус».

Ранее сообщалось, что рестораны Екатеринбурга с собственной службой доставки перевели официантов и другой персонал в курьерскую службу. При этом крупные сервисы доставки вынуждены работать в режиме нон-стоп с внушительным опозданием.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.