Сегодня, 11 июля, — 213-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 123-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным университета Джонса Хопкинса на 18:24 (мск), в мире 12 515 192 заболевших. Выздоровели 6 890 914 человек, скончались 560 584 инфицированных. На первом месте по числу зараженных находятся США (3 184 722), на втором — Бразилия (1 800 827), замыкает тройку Индия (820 916), на четвертом месте Россия (всего 719 449 заболевших, за последние сутки — 6 611), на пятом — Перу (319 646).
Когда изобретут средство от коронавируса
Готовая к применению действенная вакцина от COVID-19 должна появиться в начале осени, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, сейчас ведутся работы над запуском вакцины института имени Гамалеи.
Ситуация в России
За последние сутки в России зарегистрировано 6 611 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Выздоровели за это время 8 378 человек. Скончались, по официальным данным, 188 инфицированных. Больше всего заражений за сутки в Москве (+678), Санкт-Петербурге (+296) и Свердловской области (+280).
Коэффициент распространения COVID-19 в России за последние сутки
Онлайн-кинотеатры продолжают
Волонтерское движение «
Ситуация в мире
В Токио зафиксировано
После изобретения вакцины от коронавируса она должна будет поставлена прежде всего
Мнения экспертов
Китай — самая безопасная страна для путешествий на данный момент, считает бывший глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Страна-родина коронавируса сейчас имеет самый низкий показатель по заболеваемости, отметил он.
После победы над коронавирусом на рынке труда будут востребованы антикризисные менеджеры, а также временные рабочие, считают эксперты Института прогрессивного образования. По их прогнозам, нужно будут также IT-специалисты и эксперты по цифровизации.
Аллергию, вызванную ношением медицинских масок, можно победить с помощью специальных препаратов для укрепления иммунитета. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Чтобы восстановить легкие, поврежденные коронавирусом, нужно проводить дыхательную гимнастику, отказаться от любого курения и проводить респираторную реабилитацию, заявил врач-пульмонолог Кирилл Зыков. По его словам, в восстановлении пациента должно быть задействовано много специалистов, в том числе диетологи и психологи.
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