В России продолжается борьба с коронавирусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 11 июля, — 213-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 123-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным университета Джонса Хопкинса на 18:24 (мск), в мире 12 515 192 заболевших. Выздоровели 6 890 914 человек, скончались 560 584 инфицированных. На первом месте по числу зараженных находятся США (3 184 722), на втором — Бразилия (1 800 827), замыкает тройку Индия (820 916), на четвертом месте Россия (всего 719 449 заболевших, за последние сутки — 6 611), на пятом — Перу (319 646).

Когда изобретут средство от коронавируса

Готовая к применению действенная вакцина от COVID-19 должна появиться в начале осени, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, сейчас ведутся работы над запуском вакцины института имени Гамалеи.

Ситуация в России

За последние сутки в России зарегистрировано 6 611 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Выздоровели за это время 8 378 человек. Скончались, по официальным данным, 188 инфицированных. Больше всего заражений за сутки в Москве (+678), Санкт-Петербурге (+296) и Свердловской области (+280).

Коэффициент распространения COVID-19 в России за последние сутки вырос на 0,02% и составил 1 . Из этого следует, что каждый инфицированный успевает заразить еще одного человека до того, как его изолируют.

Онлайн-кинотеатры продолжают сохранять популярность , которую приобрели во время режима самоизоляции. Представители крупнейших в РФ платформ заметили, что россияне стали предпочитать легальные способы потребления контента. При этом онлайн-сервисы уже ведут подготовку ко второй волне COVID-19.

Волонтерское движение « Мы вместе» должно продолжить существовать после пандемии COVID-19, считает первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Проект был создан, чтобы доставлять необходимые продукты зараженным коронавирусом и людям, старше 65 лет. Кириенко предложил подумать над дальнейшим потенциалом развития проекта и отметил, что такой формат России терять нельзя.

Ситуация в мире

В Токио зафиксировано более 200 новых случаев заражения коронавирусом. Показатель превышает отметку в две сотни человек уже третий день подряд, сообщили в японском минздраве. На двух военных базах США в японской префектуре Окинава ввели карантин из-за распространения COVID-19 — с 7 по 11 июля там был выявлен 61 случай коронавируса.

После изобретения вакцины от коронавируса она должна будет поставлена прежде всего нуждающимся , считает основатель Microsoft Билл Гейтс. Давать сыворотку сначала нужно тем, кто не может платить — так получится быстрее победить пандемию, считает бизнесмен.

Мнения экспертов

Китай — самая безопасная страна для путешествий на данный момент, считает бывший глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Страна-родина коронавируса сейчас имеет самый низкий показатель по заболеваемости, отметил он.

После победы над коронавирусом на рынке труда будут востребованы антикризисные менеджеры, а также временные рабочие, считают эксперты Института прогрессивного образования. По их прогнозам, нужно будут также IT-специалисты и эксперты по цифровизации.

Аллергию, вызванную ношением медицинских масок, можно победить с помощью специальных препаратов для укрепления иммунитета. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Чтобы восстановить легкие, поврежденные коронавирусом, нужно проводить дыхательную гимнастику, отказаться от любого курения и проводить респираторную реабилитацию, заявил врач-пульмонолог Кирилл Зыков. По его словам, в восстановлении пациента должно быть задействовано много специалистов, в том числе диетологи и психологи.