Коронавирус: последние новости 11 июля. Билл Гейтс хочет раздать вакцину нищим, Онищенко советует ехать в Китай

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В России продолжается борьба с коронавирусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Сегодня, 11 июля, — 213-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 123-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным университета Джонса Хопкинса на 18:24 (мск), в мире 12 515 192 заболевших. Выздоровели 6 890 914 человек, скончались 560 584 инфицированных. На первом месте по числу зараженных находятся США (3 184 722), на втором — Бразилия (1 800 827), замыкает тройку Индия (820 916), на четвертом месте Россия (всего 719 449 заболевших, за последние сутки — 6 611), на пятом — Перу (319 646).

Когда изобретут средство от коронавируса

Готовая к применению действенная вакцина от COVID-19 должна появиться в начале осени, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По его словам, сейчас ведутся работы над запуском вакцины института имени Гамалеи.

Ситуация в России

За последние сутки в России зарегистрировано 6 611 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Выздоровели за это время 8 378 человек. Скончались, по официальным данным, 188 инфицированных. Больше всего заражений за сутки в Москве (+678), Санкт-Петербурге (+296) и Свердловской области (+280).

Коэффициент распространения COVID-19 в России за последние сутки вырос на 0,02% и составил 1. Из этого следует, что каждый инфицированный успевает заразить еще одного человека до того, как его изолируют.

Онлайн-кинотеатры продолжают сохранять популярность, которую приобрели во время режима самоизоляции. Представители крупнейших в РФ платформ заметили, что россияне стали предпочитать легальные способы потребления контента. При этом онлайн-сервисы уже ведут подготовку ко второй волне COVID-19.

Волонтерское движение « Мы вместе» должно продолжить существовать после пандемии COVID-19, считает первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Проект был создан, чтобы доставлять необходимые продукты зараженным коронавирусом и людям, старше 65 лет. Кириенко предложил подумать над дальнейшим потенциалом развития проекта и отметил, что такой формат России терять нельзя.

Ситуация в мире

В Токио зафиксировано более 200 новых случаев заражения коронавирусом. Показатель превышает отметку в две сотни человек уже третий день подряд, сообщили в японском минздраве. На двух военных базах США в японской префектуре Окинава ввели карантин из-за распространения COVID-19 — с 7 по 11 июля там был выявлен 61 случай коронавируса.

После изобретения вакцины от коронавируса она должна будет поставлена прежде всего нуждающимся, считает основатель Microsoft Билл Гейтс. Давать сыворотку сначала нужно тем, кто не может платить — так получится быстрее победить пандемию, считает бизнесмен.

Мнения экспертов

Китай — самая безопасная страна для путешествий на данный момент, считает бывший глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Страна-родина коронавируса сейчас имеет самый низкий показатель по заболеваемости, отметил он.

После победы над коронавирусом на рынке труда будут востребованы антикризисные менеджеры, а также временные рабочие, считают эксперты Института прогрессивного образования. По их прогнозам, нужно будут также IT-специалисты и эксперты по цифровизации.

Аллергию, вызванную ношением медицинских масок, можно победить с помощью специальных препаратов для укрепления иммунитета. Об этом рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Чтобы восстановить легкие, поврежденные коронавирусом, нужно проводить дыхательную гимнастику, отказаться от любого курения и проводить респираторную реабилитацию, заявил врач-пульмонолог Кирилл Зыков. По его словам, в восстановлении пациента должно быть задействовано много специалистов, в том числе диетологи и психологи.

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Анонимно
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