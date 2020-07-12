Иран огласил итоги расследования катастрофы украинского Boeing

Украинский лайнер сбили из-за ошибки иранских военных Фото: Владимир Жабриков

Опубликован полный доклад властей Ирана о расследовании катастрофы украинского Boeing под Тегераном, произошедшей в январе 2020 года. В гражданской авиации уточнили, что причиной происшествия стали неверные настройки комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны страны.

«Один из комплексов ПВО Тегерана был перемещён. Это привело к изменению его географического положения и направления», — отмечается в докладе, который приводит РИА «Новости». Эксперты подчеркнули, что после перемещения ПВО «не была выполнена перенастройка», что привело к погрешностям в данных пр обнаружении самолёта. Комплекс ПВО воспринял пассажирский лайнер как «цель, двигающуюся с юго-западного направления в сторону Тегерана». Однако на деле самолёт летел на северо-запад от Тегерана.

В авиакатастрофе «Международных украинских авиалиний», которая произошла 8 января, как напоминает RT, погибли 176 человек. Самолет рухнул на землю почти сразу после вылета из аэропорта Тегерана. Власти Ирана признали, что в лайнер был по ошибке сбит силами ПВО.