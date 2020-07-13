В Пермском крае за сутки коронавирус выявлен у 61 человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 13 июля — 215-й день с момента выявления коронавируса и 125-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 727 162 заразившихся COVID-19 (+6 615 за сутки). В Пермском крае коронавирус выявлен у 4403 человек (+61 за сутки) вылечилось 3340 (+14) заразившихся, умерло — 96.

В числе тех, у кого за последние сутки подтвержден диагноз «коронавирус», 23 мужчины, 35 женщин, 3 ребенка . Все заболевшие давно изолированы и проходят лечение, контактные люди находятся под наблюдением специалистов. Показатель заболеваемости составил 169 на 100 тысяч населения. В эпидпроцесс вовлечено 45 из 46 территорий края. Региональное управление Роспотребнадзора напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: руки стоит мыть чаще, а также использовать антисептик.

Минсоцразвития Пермского края объяснило задержку с единовременными выплатами на детей от 3 до 7 лет. Из-за большого объема документов, которые необходимо собирать специалистам, федеральная информационная система дала сбой и большое количество заявлений зависло на портале «Госуслуги». В связи с этим Пермский край разработал региональную систему обработки заявлений, изменения в программу вносятся «на ходу». Министерству пришлось нарастить компьютерные мощности, привлечь дополнительных сотрудников, перейти на двухсменный режим и продолжить работу в выходные дни. Это позволило назначить больше выплат и перечислить на счета получателей в два раза больше денег.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин поздравил победителей конкурса профмастерства «Жизнь в эпоху COVID-19: помощь, забота, поддержка». Инициатором конкурса выступил краевой Союз журналистов . Авторы рассказывали, как жители Прикамья обустраивали повседневную жизнь во время самоизоляции, помогали окружающим, как изменились трудовые будни представителей разных профессий. Махонин напомнил, что в период пандемии жители региона, предприятия и бизнесмены пожертвовали в краевой фонд по борьбе с коронавирусом порядка 170 млн руб. Деньги пошли на приобретение средств индивидуальной защиты, продуктов, дооснащение больниц и помощь жителям Прикамья, застрявшим за рубежом.

Пермякам напомнили, что посещение пляжей под запретом до 14 июля из-за распространения коронавируса. На территории Перми есть оборудованные места отдыха у воды, но купание на территории города не рекомендуется — пробы воды, взятые Роспотребнадзором, почти везде не соответствуют нормам. Когда оперштаб официально разрешит пермякам отдыхать у воды, власти откроют 5 пляжей, сообщает мэрия Перми:

в Кировском районе по линии улицы Кировоградской между улицей Астраханской и улицей Оборонщиков;

в Ленинском районе на правом берегу реки Камы;

в Мотовилихинском районе на Мотовилихинском пруду;

в Орджоникидзевском районе около остановочного пункта «КамГЭС»;

в поселке Новые Ляды в устье реки Грязной на левом берегу реки Сылвы.