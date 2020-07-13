Пятерых членов террористической группы задержали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Азовском районе Ростовской области член запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» подорвал себя во время операции по задержанию. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Они готовили нападения на сотрудников полиции и планировали совершение террористических акций в медицинских и учебных заведениях», — передает РИА «Новости» сообщение ФСБ. Во время задержания главарь группы открыл огонь и запустил самодельное взрывное устройство. Его ликвидировали, остальных пятерых членов «Исламского государства» задержали.

Во время обысков у боевиков обнаружили наркотические вещества, оружие, боеприпасы и взрывные устройства. Возбуждены дела о теракте, незаконном обороте оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт у одного из административных зданий во Владикавказе, передает агентство Nation News. Злоумышленник намеревался после совершения преступления отправиться на Ближний Восток и примкнуть к террористам. Установлено, что он вел с ними переписку. Также спецоперация недавно проходила в Екатеринбурге. Были уничтожены трое боевиков, которые готовили теракты.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.