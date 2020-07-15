За минувшие сутки коронавирус зафиксирован и подтвержден у 251 жителя региона. Это уже третий день подряд, когда число новых заболевших падает. При этом количество тестов только увеличивается. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления заболевания, у 150 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 67 человек зафиксирована пневмония, у 34 болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 203 случаях. По 48 случаям контакты уточняются», — добавили в оперативном штабе.
Кроме этого, шестой день подряд в регионе коэффициент распространения инфекции (показатель, глядя на который власти принимают решение о снятии карантина) меньше единицы. По рекомендациям Роспотребнадзора, если тенденция сохранится еще два дня, можно переходить на первый этап снятия ограничений. Новые случаи коронавируса по муниципалитетам распределились следующим образом:
- Сургут — 76;
- Ханты-Мансийск — 32;
- Лангепас — 25;
- Нижневартовск — 25;
- Нефтеюганск — 21;
- Когалым — 17;
- Нягань — 15;
- Нижневартовский район — 8;
- Советский район — 6;
- Урай — 6;
- Югорск — 4;
- Кондинский район — 4;
- Сургутский район — 3;
- Нефтеюганский район — 3;
- Покачи — 2;
- Мегион — 2;
- Радужный — 1;
- Ханты-Мансийский район — 1.
ВСЕГО: 251
По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за все время эпидемии в ХМАО коронавирус диагностировали уже у 12 тыс. 993 человек. На сегодняшний день состояние 65 пациентов тяжелое, 47 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 96 человек (за сутки скончались двое). Ранее URA.RU писало, что решением губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в регионе продлен карантин до 27 июля.
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