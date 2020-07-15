14 июля 2020
13 июля 2020

В ХМАО переломный момент пандемии коронавируса. Новая статистика

© Служба новостей «URA.RU»
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Коэффициент распространения уже шестой день меньше единицы. При этом количество тестирований только растет Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирус зафиксирован и подтвержден у 251 жителя региона. Это уже третий день подряд, когда число новых заболевших падает. При этом количество тестов только увеличивается. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания, у 150 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 67 человек зафиксирована пневмония, у 34 болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 203 случаях. По 48 случаям контакты уточняются», — добавили в оперативном штабе.

Кроме этого, шестой день подряд в регионе коэффициент распространения инфекции (показатель, глядя на который власти принимают решение о снятии карантина) меньше единицы. По рекомендациям Роспотребнадзора, если тенденция сохранится еще два дня, можно переходить на первый этап снятия ограничений. Новые случаи коронавируса по муниципалитетам распределились следующим образом:

  • Сургут — 76;
  • Ханты-Мансийск — 32;
  • Лангепас — 25;
  • Нижневартовск — 25;
  • Нефтеюганск — 21;
  • Когалым — 17;
  • Нягань — 15;
  • Нижневартовский район — 8;
  • Советский район — 6;
  • Урай — 6;
  • Югорск — 4;
  • Кондинский район — 4;
  • Сургутский район — 3;
  • Нефтеюганский район — 3;
  • Покачи — 2;
  • Мегион — 2;
  • Радужный — 1;
  • Ханты-Мансийский район — 1.

ВСЕГО: 251

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за все время эпидемии в ХМАО коронавирус диагностировали уже у 12 тыс. 993 человек. На сегодняшний день состояние 65 пациентов тяжелое, 47 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 96 человек (за сутки скончались двое). Ранее URA.RU писало, что решением губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в регионе продлен карантин до 27 июля.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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