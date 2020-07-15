Коэффициент распространения уже шестой день меньше единицы. При этом количество тестирований только растет Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирус зафиксирован и подтвержден у 251 жителя региона. Это уже третий день подряд, когда число новых заболевших падает. При этом количество тестов только увеличивается. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления заболевания, у 150 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 67 человек зафиксирована пневмония, у 34 болезнь протекает бессимптомно. Контакт установлен в 203 случаях. По 48 случаям контакты уточняются», — добавили в оперативном штабе.

Кроме этого, шестой день подряд в регионе коэффициент распространения инфекции (показатель, глядя на который власти принимают решение о снятии карантина) меньше единицы. По рекомендациям Роспотребнадзора, если тенденция сохранится еще два дня, можно переходить на первый этап снятия ограничений. Новые случаи коронавируса по муниципалитетам распределились следующим образом:

Сургут — 76;

Ханты-Мансийск — 32;

Лангепас — 25;

Нижневартовск — 25;

Нефтеюганск — 21;

Когалым — 17;

Нягань — 15;

Нижневартовский район — 8;

Советский район — 6;

Урай — 6;

Югорск — 4;

Кондинский район — 4;

Сургутский район — 3;

Нефтеюганский район — 3;

Покачи — 2;

Мегион — 2;

Радужный — 1;

Ханты-Мансийский район — 1.

ВСЕГО: 251

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за все время эпидемии в ХМАО коронавирус диагностировали уже у 12 тыс. 993 человек. На сегодняшний день состояние 65 пациентов тяжелое, 47 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 96 человек (за сутки скончались двое). Ранее URA.RU писало, что решением губернатора ХМАО Натальи Комаровой, в регионе продлен карантин до 27 июля.