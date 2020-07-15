В гараже поисковика нашли мешки с костями и склад оружия. ФОТО, ВИДЕО

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Клипарт. Магнитогорск, гаражи, боксы, кооператив
Останки погибших солдат хранились в гараже в мешках Фото: Илья Московец © URA.RU

В Волгограде полиция задержала 45-летнего члена поискового отряда. У него в гараже обнаружили склад оружия и человеческие черепа. Видеоролик с задержанием опубликовало МВД России.

«На кадрах видно, как сотрудники спецподразделения перекрывают движение легковушки, через несколько секунд водителя вытаскивают из салона и укладывают на землю», — пишет Lenta.ru. Оперативники сняли также гараж и хранящееся в нем холодное оружие, части винтовок и автоматов, пистолеты, снаряды. Человеческие останки, кости и черепа, были сложены в большие мешки.

Задержанный заявил, что останки принадлежат погибшим солдатам, а сам он — член поискового отряда. О наличии в гараже оружия он якобы не знал. По данным МВД, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконные операции с оружием.

Силовики обнаружили в гараже «десятки предметов, схожих с карабинами, винтовками Мосина, автоматами Калашникова, пистолетами-пулеметами ППШ, пистолетами Вальтер и ТТ, гранатами Ф-1, РГД-5». Также было изъято около пяти тысяч патронов разных калибров, осветительные ракеты, дымовые шашки и штык-ножи. Часть оружия и боеприпасов пригодны для использования. Боеспособность остальных предметов установит экспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Незаконное хранение и сбыт оружия»).

Фото: пресс-служба УМВД по Волгоградской области
Фото: пресс-служба УМВД по Волгоградской области

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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