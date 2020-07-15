Кандидат в пермские губернаторы попросил избирателей о помощи

Бизнесмен предложил придумать для него предвыборный слоган Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Кандидат в губернаторы Пермского края, владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин обратился за помощью к избирателям. На своей странице в соцсетях он попросил их придумать для его предвыборной кампании слоган.

«Мне нужен слоган на выборы! Пожалуйста, предложите варианты в комментариях!» — написал Репин. В комментариях к записи пользователи соцсетей попросили бизнесмена уточнить, сколько он готов заплатить за слоган. «Халява в таких вопросах просто неприлична», — высказала мнение Светлана Алексенко.

Политконсультант Людмила Ознобишина отмечает, что решение Репина участвовать в предвыборной кампании было спонтанным, поэтому бизнесмен придумывает идеи на ходу. К тому же, добавляет Ознобишина, использование аудитории соцсетей в качестве фокус-группы — лишний повод кандидату напомнить о себе.

Получить комментарий Репина URA.RU не удалось — в его приемной попросили перезвонить позже, пояснив, что бизнесмен проводит совещание.

Ранее пермское отделение «Справедливой России» приняло решение выдвинуть кандидатуру Репина на выборы губернатора Пермского края. Решение было поддержано федеральное руководство партии. Выборы губернатора состоятся 13 сентября, на участие в них заявилось 8 кандидатов.

Александр Репин попросил аудиторию соцсетей придумать слоган для выборов Фото: скрин страницы Александра Репина в Facebook