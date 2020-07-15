14 июля 2020

«Ведомости»: шествие «Бессмертного полка» отложат из-за COVID-19

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Шествие «Бессмертного полка» могут перенести на осень Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Шествие «Бессмертного полка», которое было отменено 9 мая из-за распространения коронавируса и запланировано на 26 июля, снова перенесут. Об этом журналистам рассказали федеральный чиновник, близкий к мэрии Москвы источник, а также собеседник, близкий к руководству одного из регионов.

«Человек, близкий к мэрии, говорит, что в столице подготовка к шествию пока не началась, а вероятной датой его проведения называет 2 сентября. Эту же дату подтверждает и собеседник, близкий к руководству другого региона, объясняя перенос ситуацией с коронавирусом. Федеральный чиновник, однако, называет причиной жаркую погоду: участникам шествия может стать плохо из-за духоты», — пишут «Ведомости».

Военно-морские парады, как отмечает издание, пройдут по плану — 26 июля. Источник в Минобороны в беседе с журналистом газеты сказал, что подготовка к ним продолжается на всех базах флотов и флотилий с соблюдением всех мер предосторожности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопросы газеты не ответил.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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