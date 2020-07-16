Экс-начальник ФСБ теряет бизнес в Челябинске

Фирма должна вернуть мэрии участок под штрафстоянкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области 16 июля удовлетворил иск прокуратуры региона к ООО «Лидер Плюс», которым руководит экс-начальник ФСБ в Златоусте Геннадий Вильшенко. Фирму обязали вернуть мэрии Челябинска земельный участок под штрафстоянку, куда доставляются принудительно эвакуированные автомобили. Об этом URA.RU сообщили в областной прокуратуре.

«Иск прокуратуры удовлетворен. У ООО „Лидер“ будет истребован участок площадью 6180 квадратных метров в пользу муниципалитета», — уточнили в прокуратуре. Речь идет об участке, который находится в начале улицы Энгельса в Центральном районе Челябинска. Решение суда может быть обжаловано в Восемнадцатом арбитражном суде.

Если решение суда вступит в силу, фирма должна будет не только вернуть участок, но и за свой счет ликвидировать всю инфраструктуру штрафстоянки. Поводом для иска стало отсутствие у ООО «Лидер Плюс» правоустанавливающих документов на землю. В качестве третьих лиц к процессу были привлечены миндортранс региона, мэрия, муниципальное учреждение «Городские парковки», а также комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации города. У министерства дорожного хозяйства и транспорта области договор с ООО «Лидер Плюс» истекает 19 августа. Суд стартовал в январе, но несколько раз откладывался из-за пандемии коронавируса.

ООО «Лидер Плюс» с 2016 года занимается эвакуацией и размещением на штрафстоянках неправильно припаркованных машин горожан. Вильшенко также контролировал регионального мусорного оператора — ООО «Центр коммунального сервиса». До сентября 2017 года ЦКС принадлежал семье экс-губернатора Бориса Дубровского, через год его основными бенефициарами стали московские фирмы. Получить комментарий в ООО «Лидер Плюс» не удалось.