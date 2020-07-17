Тариф системы взимания платы с большегрузов могут повысить до 2,31 рубля за км Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

С февраля 2021 года тариф системы взимания платы с большегрузов «Платон» могут повысить на 11 копеек — до 2,31 рубля за километр. Ранее планировалось повышение платы до 2,35 рубля.

«В рамках ежегодной индексации с 1 февраля 2021 года прогнозируемый размер платы в государственной системе „Платон“ составит 2,31 руб/км», — сообщает Росавтодор. С февраля 2020 года тариф системы «Платон» составляет 2,2 рубля за километр.

Система взимания платы с большегрузов в счет вреда федеральным дорогам была запущена в 2015 году. В 2019 году глава Минтранса Евгений Дитрих говорил, что индексация будет проводиться с 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции в размере приблизительно 4%, напоминает RT.



Тогда министр объяснил, что поэтапная индексация необходима для снижения нагрузки на предпринимателей и обеспечения плавности изменения инфраструктурного тарифа. В прошлом году Минтранс РФ сообщил, что за четыре года система «Платон» собрала в бюджет 90 миллиардов рублей, передает телеканал 360.

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