РМК выпустил поздравительные видеоролики ко Дню металлурга Фото: Анна Майорова © URA.RU

Русская медная компания (АО «РМК») поздравила своих работников с Днем металлурга, выпустив несколько стильных видеороликов. В них приняли участие рядовые сотрудники РМК.

На видео, которые есть в распоряжении URA.RU, сравниваются обычные предметы (автомобиль, карусель, мельница и т. д.) с объектами, на которых работают сотрудники компании. В одном из роликов на экране показан джип, и спрашивается: «ты думаешь, это большая машина?», и под слова «вот это большая машина!» появляется карьерный самосвал, который работает на АО «Михеевский ГОК» и поздравление «С Днем металлурга!» На других видео фигурируют разливочный комплекс М-24 «Карусель» в АО «Кыштымский медеэлектролитный завод», мельница полусамоизмельчения руды в АО «Михеевский ГОК» и Михеевское месторождение медно-порфировых руд.

Русская медная компания основана в 2004 году. На сегодняшний день РМК входит в число крупнейших производителей меди в стране. Производственные активы Группы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Новгородской областях, а также в Республике Казахстан. Под управлением компании работают восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства — от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции.

В России День металлурга отмечается каждый год третье воскресенье июля. Праздник появился еще в Советском Союзе в 1957 году. После распада СССР праздник сохранился во всех странах СНГ, где металлургия играет значительную роль в экономике страны.