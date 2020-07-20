Адвокат Фургала заявил, что губернатор не держится за свой пост

По словам Бориса Кожемякина, Сергей Фургал считает, что его судьбу как губернатора должен решить Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Арестованный по подозрению в организации двух убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал не держится за пост. Об этом заявил адвокат главы региона Борис Кожемякин.

«Он совершенно не держится за свой пост, а также заявил, что жить с таким тяжелым обвинением трудно», — сказал Кожевников в интервью РБК. По словам адвоката, Фургал ему объяснил, что его судьбу как губернатора должен решить президент России Владимир Путин. При этом арестованный глава региона не считает себя виновным в преступлениях, в которых его подозревают, добавил юрист.

Сергей Фургал был задержан в Хабаровске 9 июля по подозрению в организации убийств в 2004—2005 годах. 10 июля Басманный суд Москвы принял решение арестовать его до 9 сентября. Сам Фургал свою вину не признает, пишет RT. После ареста губернатора в регионе начались массовые протесты. По словам адвоката Фургала Бориса Кожемякин, он не одобряет массовых акций в свою поддержку, передает агентство Nation News.

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