Адвокат сообщил о телеграмме, которую Жириновский послал Фургалу

Сторона защиты и адвокат не рассказывали Сергею Фургалу о митингах в Хабаровске Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Арестованный по подозрению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал узнал о протестах в свою поддержку благодаря телеграмме лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом рассказал адвокат Фургала Борис Кожемякин.

«Сергей Иванович сказал, что он получил телеграмму от Владимира Вольфовича Жириновского. Он не пересказывал подробно ее содержание, мы его не знаем. Но мы поняли, что он знает о происходящих выступлениях, и он высказал свое отношение», — цитирует РБК Кожемякина. Отмечается, что сторона защиты и адвокат не рассказывали Фургалу о митингах в Хабаровске.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован 9 июля, передает телеканал 360. По версии следствия, чиновник стоял за организацией двух убийств коммерсантов в 2004—2005 годах. Помимо этого Фургала обвиняют в связях с ОПГ. С 11 июля в столице края и других городах проходят несанкционированные митинги в поддержку главы региона.

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