Выпускникам проведут онлайн-дискотеку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Социальная сеть «ВКонтакте» проведет онлайн-выпускной для всех выпускников Свердловской области. 24 июля на «Городском выпускном» выступят популярные исполнители, в том числе Bahh Tee и NECHAEV, а также пройдет онлайн-телемарафон с включением выпускников региона, сообщили в пресс-службе социальной сети.

«„Городской выпускной“ от „ВКонтакте“ — это искренний и живой праздник, на котором выступят местные исполнители, знакомые выпускникам Екатеринбурга и Свердловской области», — пояснил руководитель программы региональных представителей «ВКонтакте» Александр Русаков. Он отметил, что посмотреть трансляцию и участвовать в челленджах смогут выпускники со всего УрФО, а также Удмуртии и Республики Башкортостан.

Трансляция начнется в 20:00 по местному времени, ее можно будет посмотреть в официальном сообществе онлайн-выпускного и в эфире «Четвертого канала». Помимо концерта, организаторы обещают онлайн-дискотеку под DJ-сет и возможность выиграть призы от команды «ВКонтакте». Ведущие и хедлайнеры мероприятия свяжутся с выпускниками с помощью видеозвонков в соцсети.

Ранее соцсеть организовала «Основной выпускной» для школьников со всей России. На онлайн-концерте выступили популярные российские исполнители. Весной «ВКонтакте» также помогла школьникам отпраздновать «Последний звонок».