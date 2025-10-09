Число пострадавших при ракетном обстреле Масловой Пристани выросло до 12

Число пострадавших из-за ракетного обстрела увеличилось до 12
Число пострадавших в результате ракетного обстрела ВСУ в поселке Маслова Пристань в Белгородской области увеличилось до 12. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«У нас двенадцать человек было ранено, восемь из них до сих пор находятся в больницах. Три в тяжелом состоянии находятся в реанимации. Как всегда, на связи с федеральным центром», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его словам, при необходимости их будут отправлять в Москву.

Ракетный обстрел поселка Маслова Пристань Шебекинского округа произошел в ночь на 8 октября. В результате три человека погибли. Глава региона Вячеслав Гладков выразил глубокие соболезнования семьям погибших, подчеркнув, что эта трагедия стала тяжелым ударом для всей области.

