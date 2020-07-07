Названы главные недостатки российского туризма

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Ранее были названы дешевые направления для путешествий по России. Самыми недорогими городами названы Москва, Астрахань, Волгоград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Набережные Челны, Барнаул, Горно-Алтайск и Омск.

Также россияне указали на такие факторы как безопасность, неразвитость инфраструктуры, сложный климат и «неинтересность» предложений. Для многих россиян играет роль недостаток информации о возможных маршрутах поездок, отсутствие «престижа» у путешествий по стране.

«Первым отрицательным фактором для отдыхающих является дороговизна, в особенности, при сравнении с качеством сервиса и ценами на заграничных туристических направлениях», — пишет «Лента.ру». Кроме того, как отмечает издание, многие считают, что проводить отпуск внутри страны — «скучно или слишком далеко». По их словам, туристические объекты в РФ воспринимаются похожими друг на друга или устаревшими.

Одним из главных недостатков внутреннего туризма являются высокие цены и низкий уровень сервиса. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса путешествий «Туту.ру».

Многие считают, что проводить отпуск внутри страны — «скучно или слишком далеко» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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