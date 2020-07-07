06 июля 2020

Названы главные недостатки российского туризма

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Сочи, сочи, причал, морской вокзал
Многие считают, что проводить отпуск внутри страны — «скучно или слишком далеко» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одним из главных недостатков внутреннего туризма являются высокие цены и низкий уровень сервиса. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса путешествий «Туту.ру».

«Первым отрицательным фактором для отдыхающих является дороговизна, в особенности, при сравнении с качеством сервиса и ценами на заграничных туристических направлениях», — пишет «Лента.ру». Кроме того, как отмечает издание, многие считают, что проводить отпуск внутри страны — «скучно или слишком далеко». По их словам, туристические объекты в РФ воспринимаются похожими друг на друга или устаревшими.

Также россияне указали на такие факторы как безопасность, неразвитость инфраструктуры, сложный климат и «неинтересность» предложений. Для многих россиян играет роль недостаток информации о возможных маршрутах поездок, отсутствие «престижа» у путешествий по стране.

Ранее были названы дешевые направления для путешествий по России. Самыми недорогими городами названы Москва, Астрахань, Волгоград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Набережные Челны, Барнаул, Горно-Алтайск и Омск.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Общество Путешествия
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...