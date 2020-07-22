Назначение Алексея Леонова пролоббировала Елена Чернышева, знают источники Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Специалист комитета по товарному рынку мэрии Екатеринбурга Алексей Леонов назначен зампредседателя комитета, курирующим нестационарную торговлю (киоски), сообщил источник URA.RU в городской администрации. Информация об этом также появилась на сайте мэрии. По словам собеседника агентства, Леонов — креатура экс-руководителя комитета Елены Чернышевой, представляющей команду бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева.

«Леонов с конца июня отвечает за киоски. К его карьерному росту причастна [Елена] Чернышева. До этого он работал в комитете в качестве специалиста», — поделился инсайдер. На момент публикации получить комментарий самой Чернышевой не удалось. Леонов не ответил на звонок корреспондента. Предполагается, что чиновник будет контролировать изменения в схеме размещения киосков в городе, а также следить за заключением договоров с предпринимателями на аренду участков.

Ранее URA.RU писало и о других перестановках в комитете по товарному рынку. 30 апреля стало известно, что Елена Чернышева, проработавшая в городской администрации 28 лет, покидает пост руководителя подразделения. По информации агентства, ее уход связан с претензиями со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В мае на место Чернышевой назначили ее заместителя Наталью Фирстову, которую также относят к команде Контеева, осужденного за захват овощебазы № 4 и подстрекательство к убийству.