Уральский завод вернул на рынок аппараты ИВЛ, горевшие в больнице

Аппараты поставят по ранее заключенным контрактам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Уральский приборостроительный завод (УПЗ) возобновил поставки аппаратов ИВЛ «Авента-М», сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия. Ранее Росздравнадзор проводил проверку на фоне пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, причинами которого стали короткие замыкания уральских аппаратов ИВЛ.

«С 22 июля 2020 АО „УПЗ“ возобновляет поставки новых аппаратов, в рамках заключенных контрактов», — сообщили в пресс-службе. Там отметили, что на аппараты «Авента М» получено обновленное регистрационное удостоверение от Росздравнадзора. Также завод перепроверяет ранее поставленные в больницы изделия.

Весной в московской и петербургских больницах произошли пожары, в которых погибло семь человек. Следствие выяснило, что причиной стали короткие замыкания аппаратов ИВЛ. 18 мая региональный Росздравнадзор начал внеплановую проверку УПЗ. Целью было предотвращение угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан при применении аппарата ИВЛ «Авента-М». В начале июля ведомство подало два иска об административных нарушениях в работе завода.