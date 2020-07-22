Свердловский губернатор теряет контроль над выборами-2021

Реформу приурочат к изменению Устава Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерий Чайников и советник главы региона Анатолий Гайда готовят реформу областной исполнительной власти. Функционеры доказали необходимость перестановок после общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Их аргумент: иначе выборы-2021 будут неуправляемы, и их заберет под контроль полпредство УрФО утверждает источник URA.RU в окружении губернатора Евгения Куйвашева.

Валерий Чайников (сидит слева) и Анатолий Гайда (стоит справа) готовятся «съесть» Антона Третьякова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Реформа нанесет удар по департаменту внутренней политики, который курировал голосование по поправкам в Конституцию и отвечает за подготовку к региональным выборам. Его планирует забрать себе Валерий Чайников, ранее возглавлявший облизбирком. «У него давно руки чесались переформатировать департамент внутренней политики, чтобы убрать [директора Антона] Третьякова, как раньше убрали его бывшего шефа Тунгусова. В частных беседах Чайников транслирует тезис о том, что он — это порядок, а Третьяков — это бардак», — рассказал собеседник агентства. По его словам, Анатолий Гайда занимается юридическим сопровождением реформы.

Третьякову вменяют в вину слабый контроль муниципалитетов и отсутствие взаимодействия с ФПГ, знает собеседник агентства.

В результате в ходе конституционного голосования Свердловская область по показателям явки заняла четырнадцатое место с конца среди 85 регионов России. Чайникову удалось убедить губернатора, что если подобная ситуация сложится в преддверии грядущих выборов в Госдуму РФ, контроль над кампанией возьмет на себя полпредство, рассказывает собеседник, близкий к окружению Евгения Куйвашева. Времени на оформление всех перестановок у главы региона мало: выборы в Госдуму и в областное заксобрание намечены на сентябрь 2021 года, при этом инсайдеры намекают на возможность досрочных выборов в Госдуму.

Анатолий Гайда не стал комментировать возможность аппаратных изменений. «Все это слухи», — ответил он. С Валерием Чайниковым связаться не удалось. По информации руководителя департамента информполитики региона Юлии Прытковой, госслужащий находится в отпуске.

Между тем, источники утверждают, что реформа начнется со дня на день. Вероятнее всего, она совпадет с работой над поправками в областной Устав. URA.RU сообщало, что Евгений Куйвашев на минувшем заседании областного парламента анонсировал, что создаст рабочую группу по этому направлению.

Корректировка основного закона Среднего Урала в связи с внесением поправок в Конституцию РФ вполне может подразумевать и трансформацию структуры областной власти, утверждает глава Института регионального законодательства Николай Воронин.

«Изменения Устава коснутся полномочий губернатора, правительства и заксобрания. Когда будет полный пакет документов, могут появиться новые задачи, под которые возможно будут сформированы новые подразделения. Но это компетенция субъекта РФ, полномочия губернатора. Решение об изменении структуры областной власти принимать исключительно ему», — считает Воронин.

Одна из проблем, которая стоит перед разработчиками новой реформы, — отсутствие в структурах областной исполнительной власти перспективных управленцев, способных возглавить это направление.

Антон Третьяков, чье ведомство давно мечтает прибрать к рукам Валерий Чайников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«С каждой новой схемой все становится только хуже», — сетует один из областных функционеров. Кроме того, отмечает собеседник, хотя Анатолий Гайда — опытный аппаратчик и стратег, его знания и навыки формировались еще в конце прошлого века. Сегодня все более актуальными становятся интернет-технологии. А учитывая, что на фоне коронавирусной самоизоляции Госдума узаконила электронное голосование, львиную долю работы по мобилизации и агитации избирателей в перспективе придется перенести в интернет, считает собеседник URA.RU.

Тот же Третьяков, как показало общероссийское голосование, не очень уверенно ориентируется в теме соцсетей и электронных технологий. Его партнеры по политической PR-активности — медиа-менеджер Аксана Панова и политтехнолог Ринат Хазеев — имеют больше опыта, однако это не помогло организовать привлечение избирателей на голосование по Конституции.