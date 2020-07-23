Областные депутаты отложили отпуск из-за штрафов для свердловчан

Областной парламент рискует прозаседать весь август Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Совет свердловского заксобрания приступил к подготовке перенесенного из-за коронавируса заседания. Как сообщил URA.RU источник в областном парламенте, 4 августа депутатам предстоит рассмотреть целый ряд резонансных вопросов.

В их числе передача 23 екатеринбургских больниц на баланс областного минздрава с 1 января 2021 года, установление прожиточного минимума свердловского пенсионера на 2021 год, отмена 38 статьи областного закона об административных правонарушениях, которая предусматривает штрафы для граждан за нарушение «коронавирусного» указа губернатора Свердловской области №100. Впрочем, от самих штрафов это свердловчан не избавит — они будут взиматься по федеральному КоАП.

Кроме того, ожидается назначение управляющего директора ЕВРАЗ-НТМК Алексея Кушнарева зампредом парламентского комитета по бюджету на освобожденной основе (т. е. с выплатой заработной платы). Как писало URA.RU, 2 августа он покинет пост руководителя корпорации, следовательно, сможет занять официальный пост в структуре госвласти.

Весной 2020 года спикер заксобрания Людмила Бабушкина объявила, что из-за пандемии коронавируса областной парламент уйдет на каникулы на месяц позже обычного — в августе, а не июле. Заседание 4 августа должна стать финальным в весенней сессии. Впрочем, рассказывают инсайдеры, в середине августа весьма вероятно внеочередное заседание заксобрания, на котором парламентариям предстоит рассмотреть поправки в Устав региона.

В ходе осенней сессии, решили члены совета заксобрания, областной парламент отзаседает пять раз: два — в октябре, один — в ноябре и два — в декабре.