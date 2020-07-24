23 июля 2020

Жителям Свердловской области будут массово давать таблетки. Это позволит не болеть коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 22.07.2016 Таблетки, таблетки, препараты, градусник
Лекарства помогут профилактике коронавируса Фото: Pixabay.com

Правительство Свердловской области закупит лекарства, чтобы проводить профилактическую терапию для защиты жителей от коронавируса. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков во время брифинга.

«Принято решение заняться химио-профилактической терапией. Будут выделены средства для закупа препаратов, которые минимизируют попадание вируса в организм», — сообщил он. Креков уточнил, что препараты будут закупаться за счет бюджета, круг людей, которые будут принимать такую терапию в профилактических целях, будет определен врачами. В первую очередь это будут члены семей заболевших и другие контактные лица.

Вице-губернатор отметил, что такая практика применялась ранее в Москве и хорошо себя зарекомендовала. Он подчеркнул, что лекарства будут выдаваться бесплатно, на эти цели будут выделены значительные средства.

Согласно официальным данным, на 24 июля в Свердловской области выявлено новых 248 случаев заболевания коронавирусом. Число новых заболевших за пределами областного центра впервые превысило число заболевших в Екатеринбурге.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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