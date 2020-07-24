Лекарства помогут профилактике коронавируса Фото: Pixabay.com

Правительство Свердловской области закупит лекарства, чтобы проводить профилактическую терапию для защиты жителей от коронавируса. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков во время брифинга.

«Принято решение заняться химио-профилактической терапией. Будут выделены средства для закупа препаратов, которые минимизируют попадание вируса в организм», — сообщил он. Креков уточнил, что препараты будут закупаться за счет бюджета, круг людей, которые будут принимать такую терапию в профилактических целях, будет определен врачами. В первую очередь это будут члены семей заболевших и другие контактные лица.

Вице-губернатор отметил, что такая практика применялась ранее в Москве и хорошо себя зарекомендовала. Он подчеркнул, что лекарства будут выдаваться бесплатно, на эти цели будут выделены значительные средства.

Согласно официальным данным, на 24 июля в Свердловской области выявлено новых 248 случаев заболевания коронавирусом. Число новых заболевших за пределами областного центра впервые превысило число заболевших в Екатеринбурге.