Посетителей впускают как бы по предзаказу Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Представители коммерческой недвижимости Екатеринбурга жалуются на отсутствие диалога с правительством Свердловской области по поводу открытия торговых центров в условиях пандемии коронавируса. Как заявил URA.RU учредитель ТК «Омега» и ТРЦ «ЭкоМолл Гранат», депутат свердловского заксобрания Владимир Смирнов, власти рискуют похоронить всю цивилизованную торговлю в Екатеринбурге. Между тем, ряд крупных объектов тайком приоткрыли свои двери для посетителей.

«На мой взгляд, диалога нет. Сначала владельцы коммерческой недвижимости обращались к [заместителю губернатора] Олегу Чемезову, он переключил их на министра экономики Дениса Мамонтова, который эту тему и похоронил. Везде в России, кроме Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, торговые центры открыты. Бизнес искренне не понимает, почему на многотысячные крестные ходы и на спортсоревнования — можно, а в торговые центры нельзя?! Главное, что мы не видим перспективы, а следовательно не можем планировать расходы», — сказал Владимир Смирнов.

В областном министерстве экономики напомнили, что ставка налога на имущество для объектов административно-деловой и торговой недвижимости, сдаваемых в аренду, в 2020 году снижена на 35%. При этом размер среднемесячной заработной платы работников должен составить не менее 50% от среднего по области за 2019 год (не менее 20,5 тысячи рублей). Также общий объем помещений, сданных в аренду, не должен быть меньше 80% от докарантинной загрузки.

По словам Смирнова, 35%-ная льгота способна перекрыть только 4 месяца простоя ТЦ, поэтому если их не откроют в августе, цифру нужно увеличивать.

Соучредитель ТЦ «Мегаполис», глава свердловского отделения общероссийской организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Илья Тыщенко отметил, что предприниматели уже особо не ждут, что власти откроют торговые центры: официальная ежедневная статистика колеблется между 200 и 300 заболевшими. Хотя в соседнем Челябинске цифры ненамного меньше, а ТЦ открыли 2 недели назад. «Какой смысл во всех этих ограничительных мерах, если заболеваемость не падает?! Мы закрылись в апреле, а масочный режим был введен только в мае. При этом крупные сети — такие как „Леруа Мерлен“, OBI — работают. Работают и продуктовые сети, где не зафиксировано ни одной крупной вспышки. Те же меры безопасности, что и в продуктовых, можно обеспечить и в ТЦ, при том, что проходимость в них в разы меньше», — заявил Илья Тыщенко.

Между тем, отмечают Владимир Смирнов и Илья Тыщенко, некоторые торговые центры Екатеринбурга на свой страх и риск приоткрывают двери для посетителей. «Работают как бы по предзаказу. Мы предупреждали коллег о штрафных санкциях, на что нам возражали, что санкций еще может и не быть, а угроза бизнесу от простоя вполне реальная — семьи нечем кормить», — рассказал Владимир Смирнов.