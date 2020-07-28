27 июля 2020
26 июля 2020
25 июля 2020

Челябинская область не выходит из карантина

© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень заболевания остается прежним Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области за минувшие сутки выявлено 127 случаев заражения коронавирусом. Это на один случай меньше, чем было накануне, 27 июля сообщили URA.RU в оперативном штабе региона.

«На утро 27 июля в регионе подтверждено 11 418 случаев заболевания COVID-19 (+ 127 новых подтверждений ко вчерашнему дню)», — сообщили в штабе. Выписано за минувшие сутки 58 человек. Два пациента скончались. Женщина 42 лет умерла непосредственно от COVID-19. Еще одна жительница региона, 67 лет, скончалась от хронических заболеваний, коронавирус был сопутствующим. Заболеваемость остается фактически на прежнем уровне, что делает невозможным отмену карантина в регионе.

В Челябинске сохраняется масочный режим и ряд ограничительных мер, введенных из-за COVID-19. Не работают кинотеатры, запрещены массовые мероприятия. Режим повышенной готовности продлен до 9 августа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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