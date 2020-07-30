29 июля 2020

«Уралвагонзавод» подал в суд на завод УГМК

© Служба новостей «URA.RU»
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Сдача десятитысячного универсального вагона Уралвагонзавода. Нижний Тагил, увз, уралвагонзавод, грузоперевозки, малярно-сдаточный цех, железнодорожный вагон
Стороны ведут переговоры об урегулировании спора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил) будет судиться в свердловском арбитраже с дочерним предприятием УГМК — Надеждинским металлургическим заводом. Данные содержатся в картотеке арбитражных дел.

Иск от УВЗ был подан 27 июля. Сумма исковых требований — 1,5 млн рублей. На данный момент заявление еще не принято к производству, а значит, не назначена дата заседания по гражданскому делу.

В пресс-службе УВЗ корреспонденту URA.RU сообщили следующее: «Исковые требования возникли в связи с поставкой в адрес АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» некачественной продукции.
Сейчас стороны ведут переговоры об урегулировании спора путем заключения мирового соглашения», — уточнили на предприятии. Представители Надеждинского металлургического завода уточнили корреспонденту агентства, что иск — обычная правовая практика.

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Экономика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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