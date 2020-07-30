«Уралвагонзавод» подал в суд на завод УГМК

Стороны ведут переговоры об урегулировании спора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил) будет судиться в свердловском арбитраже с дочерним предприятием УГМК — Надеждинским металлургическим заводом. Данные содержатся в картотеке арбитражных дел.

Иск от УВЗ был подан 27 июля. Сумма исковых требований — 1,5 млн рублей. На данный момент заявление еще не принято к производству, а значит, не назначена дата заседания по гражданскому делу.

В пресс-службе УВЗ корреспонденту URA.RU сообщили следующее: «Исковые требования возникли в связи с поставкой в адрес АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» некачественной продукции.

Сейчас стороны ведут переговоры об урегулировании спора путем заключения мирового соглашения», — уточнили на предприятии. Представители Надеждинского металлургического завода уточнили корреспонденту агентства, что иск — обычная правовая практика.