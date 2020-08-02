Глава Перми назначил себе заместителя

Глава Перми Дмитрий Самойлов определился со своим заместителем — им стал Олег Ильиных, указано на сайте мэрии. Чиновник будет работать в статусе «и.о.».
Ильиных также назначен начальником департамента земельных отношений (ДЗО) администрации Перми вместо ушедшей на прошлой неделе Ольги Немировой. Помимо этого он возглавил функционально-целевой блок «Развитие территории и земельные отношения».
Ранее Ильиных занимал должность замруководителя ДЗО. В минувший четверг стало известно, что вице-мэр Перми Ольга Немирова уволилась из мэрии по собственному желанию. В этой должности она работала с апреля 2019 года.
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