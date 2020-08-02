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Глава Перми назначил себе заместителя

© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания, лето 2020 г. Пермь, табличка, администрация города перми
Глава Перми Самойлов определился с заместителем Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Глава Перми Дмитрий Самойлов определился со своим заместителем — им стал Олег Ильиных, указано на сайте мэрии. Чиновник будет работать в статусе «и.о.».

Ильиных также назначен начальником департамента земельных отношений (ДЗО) администрации Перми вместо ушедшей на прошлой неделе Ольги Немировой. Помимо этого он возглавил функционально-целевой блок «Развитие территории и земельные отношения».

Ранее Ильиных занимал должность замруководителя ДЗО. В минувший четверг стало известно, что вице-мэр Перми Ольга Немирова уволилась из мэрии по собственному желанию. В этой должности она работала с апреля 2019 года.

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Политика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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