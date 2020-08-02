Свердловский банк-банкрот решил судьбу жилого дома с людьми

«Агентство по страхованию вкладов» отказалось продавать жилой дом в рамках банкротства «Уралтрансбанка» Фото: Российский аукционный дом

«Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) отказалось от продажи жилого дома в рамках реализации имущества Уральского Транспортного Банка («Уралтрансбанк»), признанного банкротом. Информация об отмене тендера опубликована на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

«АО „Российский аукционный дом“ сообщает о внесении изменений, а именно об отмене торгов по следующему лоту: Многоквартирный дом — адрес: Свердловская область, город Кушва, поселок Баранчинский, улица Володарского, д. 29, ограничения и обременения: в доме прописано 61 человек, проживает более 100 семей», — говорится в сообщении.

Получить оперативный комментарий у представителей Российского аукционного дома (площадка для торгов) не удалось. Туда был отправлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был.

Сейчас «Уралтрансбанк» проходит процедуру банкротства, и все имущество, в том числе общежитие, подлежит продаже. На аукцион было выставлено 279 лотов. Среди них — семь квартир, в том числе шестикомнатная, двухуровневая квартира в Екатеринбурге по улице Фролова, 25 (8,8 млн рублей), 21 коммерческое помещение, в том числе офис в Тюмени (79,8 млн рублей), 21 автомобиль, в том числе черный Mercedes GL500.

Центральный банк в конце 2018 года лишил «Уралтрансбанк» лицензии и добился банкротства организации. В июне экс-председатель правления Валерий Заводов стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями и выводе активов кредитного учреждения. После этого банкир уехал в Лондон, где в октябре умер.