Города Свердловской области отстают по темпам заболеваемости коронавирусом от Екатеринбурга на 1-2 недели, заявил главврач городской больницы №40, которая принимает пациентов с новой инфекцией, Александр Прудков. Заявление было сделано на презентации нового томографа.
«В последнее время [в больнице №40] просматривается хорошая тенденция. У нас было развернуто 685 коек, 120 ушли на нейрохирургический профиль. На сегодняшний момент 302 койки у нас свободны, есть уверенность, что мы вернемся к плановой работе», — заявил Прудков.
При этом он подчеркнул, что больница не будет полностью отказываться от коек для больных коронавирусом, а пациентов из глубинки будут везти сюда: «Мы выйдем из пандемии последними. Мы начинали, нам и заканчивать. <…> Самых тяжелых пациентов будут перевозить к нам».
URA.RU сообщало, что количество выявленных пациентов с коронавирусом в Свердловской области снижается шестой день подряд. В то же время статистика демонстрирует увеличение числа новых заболевших в малых городах. Например, согласно официальным данным на 24 июля в регионе выявлено новых 248 случаев заболевания коронавирусом. Из них у жителей Екатеринбурга — 118. Таким образом, 130 заболевших — за пределами областной столицы.
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