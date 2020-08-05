В Свердловской области умерла вторая жертва страшного ДТП

В ДТП погибли два пассажира, а водитель не пострадал Фото: управление ГИБДД по Свердловской области

В больнице скончался 18-летний житель города Кировграда (Свердловская область) Александр Калапов. Об этом сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Александр более двух недель находился в коме. Так и умер, не приходя в сознание», — сообщил URA.RU инсайдер.

Молодой человек стал второй жертвой страшного ДТП, произошедшего рано утром 20 июня. URA.RU писало, что водитель Opel Astra врезался в дерево на дороге Кировград — Карпушиха — Левиха. При этом на месте погибла 15-летняя пассажирка, второй пассажир Александр Калапов получил серьезные травмы и впал в кому. Водитель при аварии не пострадал. Выяснилось, что водитель был сильно пьян — 0,588 промилле при допустимых 0.16. Водитель пропустил поворот и врезался в дерево.

Известно, что раньше водителя уже лишали прав. Год назад у него кончился срок лишения. «Материалы дела для расследования переданы в Главное следственное управление», — сообщили URA.RU в УГИБДД по Свердловской области.

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