В Екатеринбурге продают бывшие цеха «Уралмашзавода»

Продается помещение в трехэтажном здании на улице 1-й Пятилетки в Екатеринбурге Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывшие производственные помещения «Уралмашзавода» выставили на продажу за 32,9 млн рублей. Объявление на сайте торговой площадки «Сбербанк-АСТ» опубликовало министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО).

«Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области сообщает о приватизации государственного казенного имущества Свердловской области», — говорится в сообщении. Подвальное помещение площадью три тысячи квадратных метров расположено в трехэтажном здании на улице 1-й Пятилетки в Екатеринбурге. К нему подведены все необходимые коммуникации. Стартовая цена объекта — 32,9 млн рублей. Торги состоятся 24 августа.

Продажа проходит в рамках программы управления госсобственностью на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Решение о приватизации было принято «для повышения эффективности использования и вовлечения в хозяйственный оборот государственного имущества».