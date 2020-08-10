10 августа 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 11 августа. В области ослабили карантин, Новиков отсудил миллион рублей у государства, Нижние Серги посетит комиссия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, нижние серги, ликвидация, паводок, наводнение, потоп, разрушения, разрушение жилого дома, подтопление, город нижние серги
Врио губернатора области региона Алексей Орлов приедет с инспекцией в Нижние Серги Фото: Анна Майорова © URA.RU

Массовые мероприятия смогут посетить больше людей — школьные лагеря закроются — в Нижние Серги приедет инспекция — назначен новый командующий военным округом — певец Новиков получит миллион от государства. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 11 августа — в обзоре URA.RU:

В области ослабили карантинные меры

Школьные лагеря не будут принимать детей

Затопленный город посетит врио губернатора

Назначен новый командующий ЦВО

Известный свердловский певец отсудил у государства миллион рублей

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Культура Здоровье Происшествия Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...