Врио губернатора области региона Алексей Орлов приедет с инспекцией в Нижние Серги
Массовые мероприятия смогут посетить больше людей — школьные лагеря закроются — в Нижние Серги приедет инспекция — назначен новый командующий военным округом — певец Новиков получит миллион от государства. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 11 августа — в обзоре URA.RU:
В области ослабили карантинные меры
- С 10 августа в области увеличили до 30% число посетителей на массовых мероприятиях. Соответствующее распоряжение, подписал врио губернатора Алексей Орлов. Также с 10 августа разрешена работа аттракционов и детских игровых площадок на открытом воздухе.
Школьные лагеря не будут принимать детей
- Смены в летних лагерях, которые расположены на базе школ Екатеринбурга, не будут работать. В городском департаменте образования посчитали нецелесообразным проведение летних смен в школах.
Затопленный город посетит врио губернатора
- В Нижние Серги 11 августа приедет врио губернатора региона Алексей Орлов. Он пообщается с властями города, который оказался затопленным второй раз за три недели.
Назначен новый командующий ЦВО
- В Центральном военном округе назначен новый командующий 14 армией ВВС и ПВО генерал-майор Владимир Мельников. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Известный свердловский певец отсудил у государства миллион рублей
- Бард Александр Новиков получит компенсацию в размере 1 млн рублей от Минфина РФ за привлечение к уголовной ответственности по делу «Бухты Квинс». Такое решение принят Ленинский суд Екатеринбурга.
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