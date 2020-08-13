ЛДПР обвинила кандидата «Единой России» в незаконной агитации в детсадах Магнитогорска Фото: ЛДПР

Челябинское региональное отделение ЛДПР готовит обращение в избирком Магнитогорска на кандидата от «Единой России» в горсобрание по округу №32 Сергея Ушакова. Его обвинили в размещении агитации на фасадах детских садов №66 и №73, сообщили URA.RU авторы жалобы.

«Это либо большая наглость, либо незнание выборного законодательства. На школах № 66 и № 73 в Магнитогорске активисты ЛДПР обнаружили баннеры депутата от „Единой России“ Сергея Ушакова, желающего в сентябре переизбраться в горсобрание. ЛДПР готовит жалобу в избирательную комиссию Магнитогорска. Согласно ст. 6 закона „О политических партиях“, не допускается деятельность партий в органах местного самоуправления (за исключением законодательных органов). Запрещается вмешательство партий в учебный процесс образовательных учреждений», — сказали в партии.

В штабе Ушакова воздержались от комментариев, потому что пока жалоба не подана. В челябинском облизбиркоме сообщили, что законодательство определяет перечень мест, где запрещена агитация. И детские сады в него не входят. «Агитация запрещена на памятниках, зданиях и в помещениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность. Агитация запрещается в зданиях избиркомов и помещений для голосования, на расстоянии менее 50 метров от входа в них. Поэтому если есть согласие собственников зданий детсадов, то нарушений избирательного законодательства нет», — сказала URA.RU зампред облизбиркома Елена Шубина.

Фото: ЛДПР

Ушаков является действующим депутатом горсобрания Магнитки. Он работает заместителем гендиректора по продажам ММК. Против него в округе №32 ЛДПР выдвинула пенсионера Сергея Спиридонова, КПРФ — безработного Сергея Приданникова.