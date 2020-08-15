15 августа 2020

Социолог рассказала, как провести выходные, чтобы лучше отдохнуть

© Служба новостей «URA.RU»
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За выходные человеку нужно успевать отдохнуть от рутины Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Людям стоит планировать выходные так, чтобы они отличались от будничной рутины. С таким мнением выступила научный сотрудник лаборатории сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ Мария Кравцова.

«Тем, кто занимается тяжелым физическим трудом, следует выбирать спокойный отдых. И наоборот, работникам офисов в выходные нужна активность», — цитирует ее lenta.ru. По мнению Кравцовой, уикэнд должен быть некой противоположностью рабочих дней.

В качестве примера эксперт предлагает приглашать гостей или проводить время с детьми. Таким образом умеренная активность сочетается с общением и позволяет набраться сил перед новой рабочей неделей, заключила Кравцова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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