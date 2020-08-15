Социолог рассказала, как провести выходные, чтобы лучше отдохнуть

Людям стоит планировать выходные так, чтобы они отличались от будничной рутины. С таким мнением выступила научный сотрудник лаборатории сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ Мария Кравцова.
«Тем, кто занимается тяжелым физическим трудом, следует выбирать спокойный отдых. И наоборот, работникам офисов в выходные нужна активность», — цитирует ее lenta.ru. По мнению Кравцовой, уикэнд должен быть некой противоположностью рабочих дней.
В качестве примера эксперт предлагает приглашать гостей или проводить время с детьми. Таким образом умеренная активность сочетается с общением и позволяет набраться сил перед новой рабочей неделей, заключила Кравцова.
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