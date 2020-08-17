Представитель Путина второй раз за месяц едет в Пермь

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров приедет в Пермь 20 августа Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров приедет в Пермь 20 августа. Об этом URA.RU рассказал пресс-секретарь Комарова Алексей Головенко. В конце июля этого года полпред уже приезжал в Прикамье.

«Игорь Комаров посетит Пермь в четверг [20 августа]», — рассказал URA.RU Головенко. Он пояснил, что пока программа визита полпреда формируется и будет известна только 19 августа.

Вероятно, что текущий визит также, как и предыдущий, связан с подготовкой к предстоящим выборам губернатора Пермского края. Они пройдут в регионе с 11 по 13 сентября. Сейчас на губернаторское кресло в Прикамье претендуют четыре кандидата: самовыдвиженец Дмитрий Махонин, Олег Постников от ЛДПР, Ксения Айтакова от КПРФ и Евгений Козлов от «Справедливой России».