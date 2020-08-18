Участок Серовского тракта будет отремонтирован
Слияние минздрава области и горздрава Екатеринбурга будет курировать новый министр — жители Ирбита пожаловались на условия в поликлинике — будет отремонтирован участок трассы от Екатеринбурга до Серова. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 19 августа — в обзоре URA.RU:
Экс-главу минздрава области лишили полномочий
- Объединение областного минздрава и горздрава Екатеринбурга будет курировать министр здравоохранения региона Андрей Карлов. Ранее вопрос объединения ведомств был возложен на советника губернатора, бывшего главу минздрава области Андрея Цветкова.
Жители Ирбита не могут безопасно посещать поликлинику
- Жители Ирбита написали письмо новому министру здравоохранения региона Андрею Карлову и областному прокурору, в котором пожаловали на условия в зданиях, в которые из-за коронавируса перевели поликлинику.
Серовский тракт отремонтируют
- Участок автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, которую в народе называют «трассой смерти», капитально отремонтируют за 90,5 млн рублей. Ремонт проведут на участке 134-136 км на территории Нижнего Тагила.
Бывшего депутата Госдумы от региона признали банкротом
- Экс-депутат Госдумы Валерий Язев признан банкротом с долгом перед контрагентами в 1,6 млдр рублей. Такое решение было принято на заседании арбитражного суда Москвы.
Суд продлил срок задержания, стрелявшим по егерям охотникам
- Суд Сысерти продлил срок задержания до 72 часов Антону Никонову и Сергею Кадочникову, которые открыли стрельбу по автомобилю егерей. По мнению суда, этого времени хватит, чтобы следствие смогло предъявить обвинение.
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