18 августа 2020
17 августа 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 19 августа. Участок «трассы смерти» отремонтируют, бывшего главу минздрава лишили полномочий

© Служба новостей «URA.RU»
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Храм Николая Чудотворца в Быньгах Свердловской области., шоссе, путешествие, серовский тракт, трасса
Участок Серовского тракта будет отремонтирован Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Слияние минздрава области и горздрава Екатеринбурга будет курировать новый министр — жители Ирбита пожаловались на условия в поликлинике — будет отремонтирован участок трассы от Екатеринбурга до Серова. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 19 августа — в обзоре URA.RU:

Экс-главу минздрава области лишили полномочий

  • Объединение областного минздрава и горздрава Екатеринбурга будет курировать министр здравоохранения региона Андрей Карлов. Ранее вопрос объединения ведомств был возложен на советника губернатора, бывшего главу минздрава области Андрея Цветкова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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