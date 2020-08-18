В Пермском крае коронавирус выявлен у каждого 366 жителя региона Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 19 августа, — 252-й день с момента выявления коронавируса и 162-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 932 493 (+4 748) человек, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 7111 (+64) человек, выздоровело 4 995 (+41) пациентов, зафиксировано 311 летальных исходов (190 — непосредственно от COVID-19).

Коронавирус в Пермском крае перешел на новый этап. Отмечается медленное снижение общего числа инфицированных пермяков. Количество новых случаев заражения за последние сутки является самым низким с начала августа. Также за последние четыре дня (такой отрезок времени берется для расчета коэффициента распространения инфекции) зафиксировано наименьшее количество новых случаев заболевания COVID-19 за последние три недели.

Коронавирусом заражаются преимущественно трудоспособные пермяки. Три четверти заболевших COVID-19 пермяков — моложе 65 лет. Из 64 новых инфицированных — 25 мужчин, 38 женщины, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет — 16 человек, 31 человек в возрасте 45-65, 16 человек старше 65 лет. Также за сутки в регионе зафиксировано три летальных исхода, два из них непосредственно от COVID-19.

У Пермского края практически нет шансов на полное снятие карантина. Коэффициент распространения инфекции (Rt) уже продолжительное время держится на уровне единицы. Данный показатель не позволяет принять решение о переходе к третьему этапу снятия коронавирусных ограничений. Более того, край не соответствует даже текущему (второму) этапу снятия ограничений, поскольку в этом случае коэффициент Rt должен быть ниже 0,8, а для новых послаблений — ниже 0,5.

Пермяки пытаются выяснить, где можно сдать анализ на коронавирус. 45% обращений на региональную «горячую линию» связано с вопросами сдачи анализов на COVID-19. Общее количество звонков, которое поступило в колл-центр с начала пандемии, превысило 90 тысяч. Из них за июль—август — 13 тысяч обращений. Также в топе популярных вопросов обращения, связанные с порядком и сроками режима самоизоляции, а также вопросы, связанные с необходимостью карантинных мер по возвращении в регион.

Пермяки не спешат бронировать места в местных пансионатах. В первые недели после снятия ограничений и открытия пермских курортов загрузка последних составила около 50%. В санаториях отмечают, что люди до сих пор боятся приобретать путевки . При этом загрузка профсоюзных санаториев выше, чем частных.