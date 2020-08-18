Сегодня, 19 августа, — 252-й день с момента выявления коронавируса и 162-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 932 493 (+4 748) человек, зараженных коронавирусом. В Пермском крае инфекция выявлена у 7111 (+64) человек, выздоровело 4 995 (+41) пациентов, зафиксировано 311 летальных исходов (190 — непосредственно от COVID-19).
Коронавирус в Пермском крае перешел на новый этап. Отмечается медленное снижение общего числа инфицированных пермяков. Количество новых случаев заражения за последние сутки является самым низким с начала августа. Также за последние четыре дня (такой отрезок времени берется для расчета коэффициента распространения инфекции) зафиксировано наименьшее количество новых случаев заболевания COVID-19 за последние три недели.
Коронавирусом заражаются преимущественно трудоспособные пермяки.
У Пермского края практически нет шансов на полное снятие карантина. Коэффициент распространения инфекции (Rt) уже продолжительное время держится на уровне единицы. Данный показатель не позволяет принять решение о переходе к третьему этапу снятия коронавирусных ограничений. Более того, край не соответствует даже текущему (второму) этапу снятия ограничений, поскольку в этом случае коэффициент Rt должен быть ниже 0,8, а для новых послаблений — ниже 0,5.
Пермяки пытаются выяснить, где можно сдать анализ на коронавирус.
Пермяки не спешат бронировать места в местных пансионатах. В первые недели после снятия ограничений и открытия пермских курортов загрузка последних составила около 50%. В санаториях отмечают, что
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