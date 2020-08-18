18 августа 2020
17 августа 2020

В Перми утвердили формат учебы для школьников в период пандемии

© Служба новостей «URA.RU»
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Школы. Пермь, школа, школьники
Для первых и выпускных классов разрешили провести 1 сентября уличные линейки Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пермские школы и детские сады с 1 сентября начнут работу в обычном формате. Об этом на заседании регионального правительства сообщила министр образования Прикамья Раиса Кассина. Перехода к дистанционному образованию не будет, но к учебным заведениям предъявляются повышенные требования безопасности из-за угрозы распространения коронавируса.

«С 1 сентября у нас должны открыться детские сады и школы. В общей сложности это 2,5 тысячи зданий. В этом году у нас будет обучаться 163 тысячи дошкольников и 325,5 тысяч учащихся, что примерно на 6 тысяч больше, чем в предыдущий год», — заявила Кассина Также школам разрешили провести 1 сентября уличные линейки для первых и выпускных классов. При этом родители на них могут присутствовать исключительно в масках.

В период пандемии в школах будут еженедельно проводить генеральные уборки с использованием дезинфицирующих материалов. В столовых сотрудники должны работать исключительно в масках и перчатках. Также утром всем школьникам будут измерять температуру, а в детских садах — два раза в день.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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