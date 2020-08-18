В Перми утвердили формат учебы для школьников в период пандемии

Для первых и выпускных классов разрешили провести 1 сентября уличные линейки Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермские школы и детские сады с 1 сентября начнут работу в обычном формате. Об этом на заседании регионального правительства сообщила министр образования Прикамья Раиса Кассина. Перехода к дистанционному образованию не будет, но к учебным заведениям предъявляются повышенные требования безопасности из-за угрозы распространения коронавируса.

«С 1 сентября у нас должны открыться детские сады и школы. В общей сложности это 2,5 тысячи зданий. В этом году у нас будет обучаться 163 тысячи дошкольников и 325,5 тысяч учащихся, что примерно на 6 тысяч больше, чем в предыдущий год», — заявила Кассина Также школам разрешили провести 1 сентября уличные линейки для первых и выпускных классов. При этом родители на них могут присутствовать исключительно в масках.

В период пандемии в школах будут еженедельно проводить генеральные уборки с использованием дезинфицирующих материалов. В столовых сотрудники должны работать исключительно в масках и перчатках. Также утром всем школьникам будут измерять температуру, а в детских садах — два раза в день.