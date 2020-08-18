18 августа 2020

В Екатеринбурге ФСБ выявила канал нелегальной миграции из Китая. ФОТО

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Китайцы. Гастарбайтеры. Сельское хозяйство. Архив 2007. Челябинск., китайцы, гастарбайтеры
Инострацы въезжали в РФ по поддельным гарантийным письмам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Свердловской области пресекли канал незаконной миграции граждан из Китайской Народной Республики. Задержаны два человека, которые помогли незаконно въехать в Россию 627 иностранцам.

«Задержанные лица осуществили подачу ходатайств о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранным гражданам и предоставление гарантийных писем. В документах они указывали заведомо ложные сведения об ответственных лицах, гарантийных обязательствах юридических организаций, приеме и размещении на территории РФ иностранных граждан», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

В документах, предоставленных пресс-службой фигурирует ЗАО «Дао-Центр» в Екатеринбурге. Официально эта организация является центром йоги. ФСБ просит граждан информировать их в случае появления информации о фактах незаконной миграции на территорию Российской Федерации. Редакция URA.RU пыталась получить комментарий в «Дао-Центре», но телефон в организации не отвечает.

Фото: УФСБ по Свердловской области
Фото: УФСБ по Свердловской области
Фото: УФСБ по Свердловской области
Фото: УФСБ по Свердловской области
Фото: УФСБ по Свердловской области

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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