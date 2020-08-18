Инострацы въезжали в РФ по поддельным гарантийным письмам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Свердловской области пресекли канал незаконной миграции граждан из Китайской Народной Республики. Задержаны два человека, которые помогли незаконно въехать в Россию 627 иностранцам.

«Задержанные лица осуществили подачу ходатайств о выдаче приглашений на въезд в РФ иностранным гражданам и предоставление гарантийных писем. В документах они указывали заведомо ложные сведения об ответственных лицах, гарантийных обязательствах юридических организаций, приеме и размещении на территории РФ иностранных граждан», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

В документах, предоставленных пресс-службой фигурирует ЗАО «Дао-Центр» в Екатеринбурге. Официально эта организация является центром йоги. ФСБ просит граждан информировать их в случае появления информации о фактах незаконной миграции на территорию Российской Федерации. Редакция URA.RU пыталась получить комментарий в «Дао-Центре», но телефон в организации не отвечает.

Фото: УФСБ по Свердловской области

Фото: УФСБ по Свердловской области

Фото: УФСБ по Свердловской области

Фото: УФСБ по Свердловской области

Фото: УФСБ по Свердловской области

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