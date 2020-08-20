Врачи прокомментировали информацию об отеке мозга у Навального

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Шеин Олег 2012 год Астрахань, навальный алексей
Алексей Навальный находится в больнице в Омске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Блогер Навальный впал в кому после отравления

Информация об отеке мозга блогера Алексея Навального, которому стало плохо при перелете из Томска в Москву, является фейком. Об этом заявили в пресс-службе минздрава Омской области.

«Мы не подтверждаем данную информацию. Это фейк», — приводит слова из сообщения пресс-службы ведомства «Подъем». Там добавили, что врачи не зафиксировали отек мозга у Навального. Ранее Baza, ссылаясь на медиков, писала, что на фоне воздействия токсичного вещества, у блогера развился отек мозга.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где блогера отправили в больницу. Он впал в кому, его состояние оценивается как тяжелое. Московские медики консультируют омских врачей, однако они пока не рекомендуют перевозить блогера в столицу, передает агентство Nation News. В Кремле знают о состоянии Навального и пожелали ему скорейшего выздоровления, пишет «Национальная служба новостей».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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