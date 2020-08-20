Алексей Навальный с помощью отравления пытается помочь своим кандидатам из регионов, уверен Руслан Хвостов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогер Алексей Навальный при помощи отравления пытается пиарить предвыборную кампанию своих кандидатов в регионах. Об этом URA.RU заявил председатель политической партии «Зеленая альтернатива» Руслан Хвостов.

«Инцидент, конечно, грустный, но фокус в том, что так Навальный, скорее всего, продвигает свою предвыборную кампанию. На видео, которое опубликовали из салона самолета, где ему резко стало плохо, заметно, что он играет на публику. Он был закрыт в туалете, возможно, сам принял какой-то препарат», — пояснил собеседник агентства.

Также он уверен, что Навальный таким образом решил помочь своим кандидатам спровоцировать крупный скандал. «Если взглянуть на сибирский регион, где зарегистрировали всех его кандидатов, то повода для скандала там нет, а продвигать себя как-то нужно, хоть и нечестно. Вот и привлекли своего большого начальника», — предположил Хвостов.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где блогера отправили в больницу. Он впал в кому, его состояние оценивается как тяжелое. По мнению его пресс-секретаря Киры Ярмыш, Навального могли отравить, подмешав токсин в чай. Политологи уже высказывались, что за отравлением Навального могут стоять фигуранты его расследований или его же сторонники.

Ранее URA.RU сообщало, что Навальный на выборах 13 сентября намерен доказать, что его влияние распространяется не только на Москву, но и на регионы, а его технология может конкурировать с официальными партиями. На страницах региональных штабов команды блогера уже активно идет агитация за умное голосование в Челябинске, Воронеже, Белгороде, Костроме (здесь выбирают региональные парламенты), Томске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани и других областных центрах, где обновятся составы муниципальных дум.

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