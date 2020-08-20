Резервы регионов России выросли за полгода на 90 млрд рублей

Показатель вырос в общей сложности у 51 субъекта, причем у 39 — более, чем на треть Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Запасы российских регионов за первые шесть месяцев увеличились на 90 миллиардов и достигли 850 миллиардов рублей. Показатель вырос в общей сложности у 51 субъекта, причем у 39 — более, чем на треть. Соответствующие данные приводит рейтинговое агентство АКРА.

«Сахалинская область, ХМАО Югра, Тюменская область и Ямало-Ненецкий АО нарастили показатель на 43, 32, 16 и 10 млрд рублей или на 500, 50, 16 и 11% соответственно», — пишут «Известия». Значительным приростом отличаются также Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Остальные регионы потратили часть своих запасов. Больше всего резервы уменьшились у Татарстана (на 70%). Московская (47%), Нижегородская (75%) и Тверская области (54%). Также запасы уменьшил Красноярский край (43%). Отмечается, что в начале лета Минфин перевел регионам два антикризисных транша по 100 млрд рублей каждый. Деньги были направлены тем субъектам, которые столкнулись с ощутимым снижением доходов относительно запланированных. Поддержку в том или ином объеме получили почти все российские регионы.

Ранее были названы самые благополучные регионы России. Лидерами по социально-экономическому развитию стали сразу несколько регионов УрФО.

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