На выборах в думу Бардымского муниципального округа (Пермский край) запустили аналог «Умного голосования». Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, говорит, что в округе оппозиция собирает персональные данные избирателей, чтобы потом рассказать им, как и за кого голосовать.
«В google-формах создали опросник. Жителям округа предлагают указать место регистрации, номер телефона и адрес электронной почты. Куда дальше уйдут эти данные — неизвестно», — говорит URA.RU инсайдер. Он утверждает, что это организовал кто-то из оппозиции.
Другой собеседник URA.RU полагает, что в округе началась война старейшин. «Там фактически есть четыре группы со старейшинами. Каждый хочет провести в думу своих людей. Конфронтация обострилась еще при [экс-губернаторе Пермского края Максиме] Решетникове, когда формировалась действующее руководство района», — рассказал URA.RU инсайдер.
В беседе с корреспондентом URA.RU руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Олег Постников сообщил, что члены его партии не имеют к этому «умному голосованию» никакого отношения. Об этом же заявила URA.RU и лидер пермских коммунистов Ксения Айтакова. Руководитель пермских «эсеров» Вероника Куликова на звонок не ответила.
В пресс-службе крайзибиркома сообщили URA.RU, что каких-либо жалоб в ходе предвыборной кампании не поступало. Спикер местного земского собрания Ильгизар Вахитов на звонок URA.RU не ответил. Выборы в думу Барды пройдут с 11 по 13 сентября. Новый состав формируется после преобразования района в муниципальный округ.
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