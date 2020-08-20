20 августа 2020
19 августа 2020

Пермская оппозиция придумала аналог «умного голосования». Идет тотальный сбор персональных данных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сабантуй-2019. Троицк. Челябинская область, татары, тюбетейка, устал, национальный костюм
В Барде (Пермский край) оппозиция запустила аналог «Умного голосования» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На выборах в думу Бардымского муниципального округа (Пермский край) запустили аналог «Умного голосования». Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, говорит, что в округе оппозиция собирает персональные данные избирателей, чтобы потом рассказать им, как и за кого голосовать.

«В google-формах создали опросник. Жителям округа предлагают указать место регистрации, номер телефона и адрес электронной почты. Куда дальше уйдут эти данные — неизвестно», — говорит URA.RU инсайдер. Он утверждает, что это организовал кто-то из оппозиции.

Другой собеседник URA.RU полагает, что в округе началась война старейшин. «Там фактически есть четыре группы со старейшинами. Каждый хочет провести в думу своих людей. Конфронтация обострилась еще при [экс-губернаторе Пермского края Максиме] Решетникове, когда формировалась действующее руководство района», — рассказал URA.RU инсайдер.

В беседе с корреспондентом URA.RU руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Олег Постников сообщил, что члены его партии не имеют к этому «умному голосованию» никакого отношения. Об этом же заявила URA.RU и лидер пермских коммунистов Ксения Айтакова. Руководитель пермских «эсеров» Вероника Куликова на звонок не ответила.

В пресс-службе крайзибиркома сообщили URA.RU, что каких-либо жалоб в ходе предвыборной кампании не поступало. Спикер местного земского собрания Ильгизар Вахитов на звонок URA.RU не ответил. Выборы в думу Барды пройдут с 11 по 13 сентября. Новый состав формируется после преобразования района в муниципальный округ.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», viber-канале «Пермь» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...