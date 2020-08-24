Президент РФ Владимир Путин не договаривался о госпитализации блогера Алексея Навального в Германию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Это абсолютно не прерогатива президента. Это врачебное решение, связанное с состоянием здоровья», — сообщил Песков журналистам во время конференц-колла. Представитель Кремля добавил, что международных переговоров с немецкой стороной по Навальному не было. При этом разрешения на перелет и другие формальности, связанные с транспортировкой блогера были решены быстро.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно сел в Омске, Навального доставили в БСМП №1. Он впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. 22 августа Навального доставили на лечение в Германию, передает телеканал 360. Адвокат Алексей Мельников считает, что российские власти продемонстрировали исключительно быструю реакцию и организовали его отправку на лечение в другую страну в рекордные сроки, пишет РАПСИ.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.