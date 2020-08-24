Путин не занимался отправкой Навального в Германию. Ответ Кремля

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Марш Немцова. Москва, плакаты, навальный алексей, лозунги, транспаранты, марш немцова
Алексею Навальному стало плохо на борту рейса Томск — Москва Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Алексей Навальный впал в кому

Президент РФ Владимир Путин не договаривался о госпитализации блогера Алексея Навального в Германию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это абсолютно не прерогатива президента. Это врачебное решение, связанное с состоянием здоровья», — сообщил Песков журналистам во время конференц-колла. Представитель Кремля добавил, что международных переговоров с немецкой стороной по Навальному не было. При этом разрешения на перелет и другие формальности, связанные с транспортировкой блогера были решены быстро.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно сел в Омске, Навального доставили в БСМП №1. Он впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. 22 августа Навального доставили на лечение в Германию, передает телеканал 360. Адвокат Алексей Мельников считает, что российские власти продемонстрировали исключительно быструю реакцию и организовали его отправку на лечение в другую страну в рекордные сроки, пишет РАПСИ.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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