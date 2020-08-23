Омский врач объяснил, почему у Навального исключили отравление

В анализах Алексея Навального не нашли следов ядов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому после отравления

Диагноз «отравление» у блогера Алексея Навального был основным до того, как был получен результат анализа, в котором говорилось, что яда обнаружено не было. Об этом рассказал заместитель главного врача омской больницы скорой помощи № 1 Анатолий Калиниченко.

«Диагноз [„отравление“] оставался до конца дня, пока мы не получили окончательный ответ от двух лабораторий: томской и московской. О том, что химико-токсикологических веществ, которые можно было бы расценить, как яды, или как продукты действия ядов, не выявлено», — заявил Калиниченко на пресс-конференции, которую транслирует Life. По его словам, после этого медики продолжили поиск причины ухудшения здоровья Навального в другом направлении.

Калиниченко отметил, что диагноз «отравление» был одним из первых, в том числе и у скорой помощи, которая доставила Навального из аэропорта в больницу. Врач подчеркнул, что если бы у блогера действительно нашли следы отравления, то для медиков это было бы намного проще, так как лечение в таких случаях уже известно.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно сел в Омске, Навального доставили в БСМП №1. Он впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Блогера вывезли на лечение в Германию, пишет агентство Nation News. В Берлин его доставили как «гостя канцлера», передает RT.

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