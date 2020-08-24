Прокурор области Сергей Охлопков подал в суд на власти региона из-за нарушений при госзакупках
Куйвашев продлил режим ограничений — названа дата довыборов в гордуму Екатеринбурга — прокурор обвинил правительство области в нарушениях при госзакупках. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 25 августа — в обзоре URA.RU:
Карантинный режим продлен
- Режим самоизоляции в области для людей старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания продлили до 31 августа. Соответствующий указ подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Стала известна дата довыборов в гордуму Екатеринбурга
- Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу по избирательным округам № 3 и № 9 могут состояться 15 ноября. Об этом URA.RU сообщил председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Вадим Антошин.
Областной прокурор подал в суд на правительство области
- Прокурор региона Сергей Охлопков подал в суд на правительство Свердловской области по поводу нарушений при осуществлении государственных закупок.
Сектантов отправят в психбольницу
- В Ленинском суде Екатеринбурга принято решение направить на принудительное лечение в психиатрическую лечебницу сектантов Казанцева и Гайнуллину, которые убили ребенка.
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