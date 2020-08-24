24 августа 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 25 августа. В области продлили карантинный режим, прокурор региона подал в суд на правительство

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание по выборам в полпредстве по УрФО. Екатеринбург, охлопков сергей
Прокурор области Сергей Охлопков подал в суд на власти региона из-за нарушений при госзакупках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Куйвашев продлил режим ограничений — названа дата довыборов в гордуму Екатеринбурга — прокурор обвинил правительство области в нарушениях при госзакупках. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 25 августа — в обзоре URA.RU:

Карантинный режим продлен

Стала известна дата довыборов в гордуму Екатеринбурга

  • Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу по избирательным округам № 3 и № 9 могут состояться 15 ноября. Об этом URA.RU сообщил председатель избирательной комиссии Екатеринбурга Вадим Антошин.

Областной прокурор подал в суд на правительство области

Сектантов отправят в психбольницу

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», Viber-канале «Екатеринбург» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...