В МГУ создают вакцину, защищающую сразу от нескольких штаммов коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 26 августа, — 259-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 169-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor, количество зараженных по всему миру достигло отметки в 24 043 260 (+241 897 за минувшие сутки), вылечились 16 780 255 (+245 521), жертвами инфекции стали 828 759 (+5 946) человек. Антилидером по заболеваемости остаются Соединенные Штаты Америки, где выявлено уже 5 954 816 случая заражения. Затем следует Бразилия: 3 674 176 заболевших. Тройку замыкает Индия, где насчитывается 3 231 754 инфицированных. Россия находится на четвертом месте, в стране зафиксировано 966 189 заболевших.

Вакцина и лекарство от коронавируса

Российскую вакцину протестируют на мексиканцах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Разработанную в России вакцину от коронавируса «Спутник V» испытают еще раз. При этом препарат проверят на себе две тысячи мексиканцев. Разрешение на проведение пострегистрационного тестирования выдал Минздрав. Кроме этого, ведомство разрешило применение препарата в виде порошка для приготовления раствора. Гражданский оборот вакцины может начаться уже 15—20 сентября.

В МГУ нашли способ защитить россиян от повторного заражения коронавирум. Ученые предлагают поливалентную вакцину. Сейчас она находится на стадии разработки и испытаний. Она будет защищать сразу от нескольких штаммов коронавируса.

Ситуация в России

Число заболевших коронавирусом в России приближается к миллиону. За последние сутки COVID был диагностирован еще у 4 696 россиян. За сутки 6 652 людям удалось справиться с болезнью, 120 заболевших скончались.

Несмотря на коронавирус, учебный год начнется 1 сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несмотря на большое количество заболевших, власти не собираются сдвигать дату начала учебного года в школах. Дети начнут учиться традиционно — 1 сентября. При этом, по мнению Геннадия Онищенко, главной угрозой для учеников станет не коронавирус, а новые штаммы гриппа.

В Госдуме заявили, что дистанционное образование в перспективе не сможет вытеснить традиционное. Электронное обучение будет развиваться и удешевляться, а, так называемое, человеческое образование будет становиться все более ценным и дорогим. Дистант, к которому школы и университеты прибегли из-за пандемии, пока не зарекомендовал себя, а резкий переход на него сказался на качестве образования в целом.

Раскрылось еще одно неожиданное последствие пандемии коронавируса. Россиянки, отдыхавшие этим летом в Крыму, массово забеременели. Число зачавших ребенка во время отпуска на полуострове россиянок выросло на 28,5%. Рост беременности демографы объясняют ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса, а также возросшим потоком туристов на отечественные курорты.

Ситуация в мире

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует новые случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией. Однако специалисты уверен: явление не станет регулярным. Пока что новых случаев повторного заражения насчитывается один на 23 миллиона.

Врачи назвали последствия для детей, переболевших коронавирусом. Чаще всего это долгосрочные симптомы, такие как головные боли, одышка, кашель и нарушение пищеварения. При этом у многих несовершеннолетних коронавирус протекает в легкой форме или вовсе без симптомов.

В Испании заявили о начале второй волны COVID-19. В нескольких регионах зафиксирован резкий подъем заболеваемости. Если раньше инфекцию переносили в основном пожилые люди, то сейчас болеет все население. Врачи уточняют, что вирус ослаб и болезнь стала проходить легче.